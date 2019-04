VVD Hilvarenbeek bezorgd over tweerichtingsverkeer Hilverstraat, ‘Tijdelijke situatie permanent invoeren’

De VVD is bezorgd over de gevolgen voor de verkeersveiligheid nu het tweerichtingsverkeer weer is ingevoerd. ,,Wij vinden dat kwetsbare deelnemers aan het verkeer zoveel mogelijk moeten worden beschermd”, zo laat raadslid Tycho Holleman in schriftelijke vragen aan het college weten. ,,De VVD heeft twijfels of het opheffen van de tijdelijke situatie goed is voor de veiligheid.”



De VVD-fractie vreest voor gevaarlijke situaties, bijvoorbeeld als een bus of ander groot voertuig in de Hilverstraat de bocht richting de Diessenseweg maakt en daar tegenliggers tegenkomt. De fractie heeft het college gevraagd of er voorafgaand aan het opheffen van de tijdelijke regeling met omwonenden en ondernemers is gesproken over hoe zij de tijdelijke situatie hebben ervaren.



De VVD wil dat er gekeken wordt of de tijdelijke situatie met eenrichtingsverkeer alsnog permanent ingevoerd kan worden.