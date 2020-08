VVD is benauwd over doorgaan kermis Riel

,, Om ons heen laait het corona-virus op en zijn steden en landen vrijheden sterk aan het inperken", aldus Ad van Beurden van de VVD in een brief aan B. en W. van Goirle. ,,Ook in Nederland zien we het aantal corona-patiënten stijgen en worden weer evenementen afgelast. De Nijmeegse vierdaagse en de kermis in Weert zijn voorbeelden daarvan. Bovendien is de raad van Tilburg verdeeld over de vraag of het doorgaan van de Tilburgse kermis wel een goed idee is geweest.”