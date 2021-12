VVD Oisterwijk staat alleen: college gaat over verlenging voor asielzoekerscentrum

Transport­tak GVT in Franse handen, Versteij­nen richt zich vanuit Tilburg geheel op internatio­na­le container­lo­gis­tiek

TILBURG - Na 35 jaar is de transport- en distributietak van GVT Logistics niet meer in Tilburgse, maar in Franse handen. Oprichter Wil Versteijnen zette woensdag in Amsterdam zijn handtekening onder de overname door ID Logistics Benelux. Alles wat te maken heeft met containerlogistiek over water en spoor - inclusief van en naar China - zet hij wel zelf voort.

16 december