VVD Oisterwijk stelt online vergaderen aan de kaak: ‘Negatieve invloed op democratie’

Zes bouwlagen erop, horeca erin: derde plan voor het Ketelhuis ligt klaar, bouwer wil nog dit jaar van start

31 maart TILBURG - Driemaal is scheepsrecht, althans dat is de hoop bij het nieuwe plan voor het monumentale Ketelhuis in de Spoorzone. SDK Vastgoed wil er zes lagen nieuwbouw bovenop maken met daarin 48 appartementen. In het Ketelhuis zelf komt horeca met werkplekken.