VVD Tilburg pleit voor behoud groeninzamelpunt in Biezenmortel, ‘Tuinen hier groter dan in de stad’

TILBURG - Per 1 januari hoort Biezenmortel bij de gemeente Tilburg en wordt dus ook het afval op de Tilburgse manier ingezameld. Dat daardoor ook het groeninzamelpunt uit Biezenmortel dreigt te verdwijnen zorgt voor bedenkingen in het dorp. De Tilburgse VVD-fractie heeft vragen gesteld.

Iedere twee weken plaatst de gemeente Haaren op zaterdagochtend een container aan de Vosselaerstraat in Biezenmortel. Inwoners kunnen daar dan hun tuinafval heen brengen. Vooral in de zomer en het najaar is er een grote behoefte aan zo'n inzamelpunt voor snoeiafval, blad en grasmaaisel. De tuinen van de Biezenmortelnaren zijn over het algemeen namelijk een stuk groter dan die van hun aanstaande gemeentegenoten uit de stad.

Duo-container

Daar zijn ze bij de gemeente Tilburg nog niet helemaal van doordrongen, blijkt uit de brief die de inwoners van Biezenmortel onlangs in de brievenbus kregen. Daarin stond dat de inwoners binnenkort een Tilburgse duo-container krijgen en dat daarmee eens per twee weken groenafval wordt opgehaald. Zoals overal in Tilburg dus. Als inwoners meer groenafval overhouden kunnen ze daarmee terecht bij de milieustraat in Berkel-Enschot.

Het nieuwe inzamelbeleid zorgt voor rumoer onder de Biezenmortelnaren, zo weet VVD-raadslid Niels van Stappershoef. ,,Met alleen een duo-container redden veel inwoners van Biezenmortel het niet. Het is daarom logisch dat daar nu eens in de twee weken een groeninzamelpunt wordt geplaatst.” Lang niet iedereen beschikt namelijk over een aanhangwagen om het tuinafval naar Berkel-Enschot te brengen.

Kijken naar behoefte

In schriftelijke vragen wijst Van Stappershoef het college erop dat de situatie in Biezenmortel heel anders is dan in de grote stad. Hij wil dan ook weten wat de kosten zijn om de tweewekelijkse groencontainer te behouden. ,,We doen als Tilburg ons best om Biezenmortel zo goed mogelijk in de gemeente in te vlechten door te kijken waar behoefte aan is. Een groeninzamelpunt of een andere goede oplossing is dan ook iets waar we naar moeten kijken.”