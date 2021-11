VVD Tilburg verbaasd na uitspraken burgemeester over hoofddoek bij boa's

Maandagavond tijdens het vragenhalfuurtje van de gemeenteraad vroeg de fractie ONS Tilburg of handhavers in Tilburg religieuze symbolen mogen dragen, zoals bijvoorbeeld een hoofddoek of keppel. Weterings antwoordde dat dit strikt formeel niet is toegestaan, maar dat het college bereid is om van die regel af te wijken. Volgens hem mag een hoofddoek geen belemmering zijn voor iemand die handhaver wil worden.