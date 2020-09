VVD Tilburg wil ruimte voor winterterrassen, ‘Nadenken over verwarming en overkappingen’

De VVD-fractie gaat het college vragen om in gesprek te gaan met de horecaondernemers over winterterrassen. Daarbij zal ook gekeken moeten worden naar praktische zaken als terrasverwarming en overkappingen. VVD-fractievoorzitter Maarten van Asten: ,,Op deze manier kunnen we als gemeente iets meer betekenen voor onze horecaondernemers, die toch flink gedupeerd zijn door de coronacrisis.”



Het plaatsen van overkappingen bij terrassen kan echter wel de nodige ruimte in beslag nemen, weet ook Van Asten. ,,We weten ook nog niet of het overal mogelijk is”, zegt Van Asten. ,,Het is afhankelijk van de locatie en de plek. Bij een doorgaande route kan het misschien lastig zijn, maar waar het kan willen we het graag toestaan.” Hij heeft nog niet nagedacht over het soort overkappingen. ,,De ondernemers zijn daar zelf vaak heel creatief in.”