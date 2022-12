Waalwijkse teler: ‘Start in april 2023 met wietproef, uitstel kost ons half miljoen per maand’

Rian (60) krijgt de eerste sleutel van bouwplan Leerakker: ‘Het is goed om door te schuiven voor een jong gezin’

HILVARENBEEK - Aan Rian van Bommel donderdag de eer om de eerste sleutel te ontvangen van het plan ‘Leerakker'. In totaal vijftien nieuwe huizen maken de bouwwijk Gelderakkers 1 in Hilvarenbeek compleet. ,,Het leuke is dat in ons grote huis nu een jong gezin woont.”

