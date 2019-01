Waalwijkse winkeldief betrapt in bouwmarkt Tilburg

Video Vrouw overleden in woning Kaatsheu­vel, vermoede­lijk door misdrijf om het leven gebracht

9:07 KAATSHEUVEL – Een vrouw is in de nacht van dinsdag op woensdag overleden in een woning in Kaatsheuvel. Ze is vermoedelijk door een misdrijf om het leven gebracht. Een man is aangehouden. Dat meldt de politie op Twitter.