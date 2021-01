Waar eens de Tilburgse dierentuin was, duiken nu reusachtige eekhoorns op

VIDEO Brokstuk­ken bezaaid over de weg in Moergestel nadat auto tegen boom botst door gladheid

10 januari MOERGESTEL - Op de Oisterwijkseweg in Moergestel is zaterdagnacht rond 03.50 uur een ongeluk gebeurd. Twee jongens op de fiets zagen daar hoe een automobilist de macht over het stuur verloor en vervolgens tegen een boom botste. Vermoedelijk kwam dit door de gladheid.