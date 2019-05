Waar ga jij op stemmen? Dit zijn de bekendste stemwijzers voor de Europese Verkiezingen 2019

Dertig stelllingen

Aan de hand van dertig stellingen kom je met de vertrouwde StemWijzer van ProDemos achter je politieke voorkeur. Met de stemwijzer van citisens en NU.nl ontdek je welke partijen het beste bij jou passen aan de hand van stellingen. Aan de hand van wat partijen doen, en niet naar wat ze beloven in campagnes, maak je de Stemchecker van De Volkskrant . Voor jongeren is er een speciale jongeren kieswijzer van IZI solutions en NJR .

Europese stemwijzer

Kom erachter welke politici, partijen en Europese politieke groepen bij je passen met ‘match your vote’ van vijf Europese organisaties. De stellingen gaan over 25 keuzes die leden van het Europees Parlement hebben gemaakt in de laatste vijf jaren.



Even genoeg van de stemwijzers? Via de quiz van het Europese Parlement kun je je kennis over de EU testen.