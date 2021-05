Waar is die bever? Daar is íe...of toch niet. Een ochtend bever-spotten in het Leijpark

Innovatie naar schone textiel in corona­proof expositie: turen door etalages naar kunst bij Textour binnenstad

14:43 Soms is het even speuren naar de presentaties en objecten van Textour. Een wandelroute in de binnenstad, langs dertien plekken met textiele kunst en presentaties over de textielindustrie. Textilium Futura organiseerde deze coronaproof expositie. Met als hoogtepunten de voetbalmantel voor het standbeeld van Koning Willem II op de Heuvel en de duurzame kiel van de kruikenzeiker aan de Nieuwlandstraat.