Waar Jan gaat, daar gaat Riet; echtpaar Ruis viert 65-jarige bruiloft in Tilburg

Op 16 juli 1955 deden ze dat nog eens dunnetjes over in de kerk van Berghem. Inmiddels zijn ze 65 jaar, verschillende woonplaatsen, heel veel liefde, vier kinderen, tien kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen verder. Jan (88) heeft 36 jaar als kok in het leger gewerkt. Riet (87) heeft onder meer als interieurverzorgster gewerkt bij 3 Suisses in Tilburg. Vanwege het werk van Jan heeft het koppel in verschillende steden gewoond.