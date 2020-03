Waar nodig treedt de politie op, zegt burgemeester Weterings over het samenscholingsverbod

TILBURG - In de hele provincie Noord-Brabant geldt feitelijk een noodverordening om af te dwingen dat mensen afstand houden van elkaar. ,,Waar nodig, treden we als Veiligheidsregio's op. Ik twijfelde daar al niet aan onze bevoegdheden, maar het is nu nog maar eens dubbel bekrachtigd", aldus Theo Weterings, burgemeester van Tilburg en voorzitter van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

Vandaag al hopen de drie voorzitters van de Veiligheidsregio’s in Brabant een noodverordening op papier te krijgen. Die wordt in Den Haag uitgewerkt naar aanleiding van de verscherpte maatregelen zoals die door het kabinet zijn gecommuniceerd maandagavond. ,,Wij kijken heel specifiek naar de Brabantse punten die daar eventueel aan toegevoegd moeten worden", zegt Weterings hoewel hij niet op voorhand kan zeggen wat die moeten zijn. Zo hoopt hij dat de weekmarkten wel gewoon open kunnen blijven.

Dit weekeinde werd op last van de gemeente het Spoorpark Tilburg gesloten. Dit omdat daar ondanks alle oproepen om voorzichtig te zijn, toch groepjes mensen bijeen kwamen. ,,Ik heb begrepen dat in sommige kustprovincies discussie was of een burgemeester wel een heel strand kan afsluiten. Ik had die twijfel voor het Spoorpark niet, maar nu wordt dat nog eens juridisch goed vastgelegd.”

Andere gemeenten ondersteunen

Als voorzitter van de Veiligheidsregio gaat Weterings over Tilburg en de omliggende gemeenten. Wat niet wil zeggen dat hij de Vrijthof in Hilvarenbeek af laat sluiten als daar groepen bij elkaar komen. ,,Mijn collega in Hilvarenbeek is daar zelf heel goed toe in staat. Mocht hij ondersteuning nodig hebben, dan kunnen we die vanuit de Veiligheidsregio bieden.”

Quote Blijf niet in de rij staan bij de bouwmarkt, maar draai om Burgemeester Theo Weterings Weterings gaat handhaven mochten mensen zich niet aan het samenscholingsverbod houden: voor bedrijven kunnen boetes oplopen tot vierduizend euro en voor personen tot vierhonderd euro. ,,We zien dat tachtig tot negentig procent van de mensen zich gewoon al houdt aan de voorschriften om 1,5 meter uit elkaar te blijven. Helaas lijkt het onder de groep jongeren niet goed door te dringen dat dit echt noodzakelijk is. Je kunt niet de hele groep over 1 kam scheren, maar sommigen zeggen dat ze zich geen zorgen maken over besmetting. Het gaat erom dat we de kwetsbaren beschermen.”

De burgemeester heeft zich ook gestoord aan de berichten over bouwmarkten waar mensen elkaar bijna stonden te verdringen. ,,Na vandaag is het nog maar eens heel duidelijk: blijf daar niet in de rij staan, maar draai om.” En mochten mensen moeite hebben om elkaar aan te spreken, dan is een telefoontje naar de politie of de gemeentelijke diensten voldoende. ,,We hebben de mogelijkheden om effectief actie te ondernemen", verklaart Weterings.