Waar ooit de koning jaagde, lopen nu de paarden en pauwen van Ad en Ine

Alleen die vermaledijde vossen die hun kippen, kalkoenen en struisvogels bedreigen. Daar wennen ze niet aan. Bijna elke week is het raak. Een kalkoenhen die net eieren had gelegd, verdween in de bek van het roofdier. Ad Somers: ,,Dat is echt iets van de laatste jaren. Dan zie ik een vos met een kip en die me kijkt me uitdagend aan: pak me dan. Een nest met dertig kuikens, er zijn er tien over. En het spoor van veren gaat niet richting het bos, maar naar de Reeshof, daar zitten ze. Van de havik hebben we ook last, we kunnen geen sierduiven houden.”