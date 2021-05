Waar staat het Draaiend Huis maandagavond om 20.30 uur? Dat moet een vwo’er weten

Het kunstwerk van John Körmeling op de Hasseltrotonde maakt wel vaker de tongen los, maar nu is het dus ook een serieuze opgave. Het kunstwerk doet 20 uur over het draaien een rondje over de rotonde, staat in de eindexamenopgave. Dat is zodat je ‘als je de rotonde elke dag op hetzelfde tijdstip passeert, het huis geen twee opeenvolgende dagen op dezelfde plaats ziet’. Precies zoals dat in Tilburg-Noord ook het geval is.