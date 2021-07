Waar wil jij dagelijks je energie aan besteden? Ad van Gestel vond zijn antwoord in Peru

DIESSEN – Als je de wereld in kijkt en je mag zelf niet klagen, waar kun je je energie dan nog aan geven? Dat was de vraag die Diessenaar Ad van Gestel zich stelde. Hij vond zijn geluk bij Stichting HoPe, waarvoor hij in september een toertocht voor oldtimers organiseert.

Van Gestel besteedde het grootste deel van zijn leven aan het opleiden van jongeren tot vakbekwame technische krachten voor het bedrijfsleven. Maar er ging iets knagen; het voltijd lesgeven gaf hem niet meer de voldoening die hij zocht. Daarom zegde hij zijn baan op en ging hij freelance werken om meer tijd te hebben voor andere zaken. Hij kwam per toeval uit bij Stichting HoPe. Een organisatie die die de lokale bevolking in Peru stimuleert om zelf verbeteringen in hun leven en hun land aan te brengen.

Niet opdringen

Hij had eerder bij het lopen van de Incatrail al dat land leren kennen en zag daarbij de problemen die er waren. In HoPe (de afkorting van Holland en Peru) herkende hij zichzelf omdat ze de mensen niet willen veranderen naar onze inzichten, maar leren wat ze anders kunnen doen om daar zelf een beter leven mee te krijgen. ,,Vanuit de Westerse landen is eeuwenlang geprobeerd om ons geloof en onze inzichten aan anderen op te dringen, maar ik weet vanuit het onderwijs dat dit niet werkt.”

Als voorbeeld noemt hij de boekjes die HoPe maakte voor de lokale bevolking waarin uitgelegd wordt op welke wijze ze effectief hun groenten kunnen verbouwen en hun eten kunnen bereiden. Maar dat is niet alles. ,,We merkten ook dat de kinderen niet door konden leren, omdat ze enkel de Incataal spreken en geen Spaans”, legt Van Gestel uit. ,,Daarom hebben we alle boekjes zelf vertaald in het Spaans en nu stromen de eerste leerlingen door naar vervolgonderwijs. Ook huren we een vleugel van een lokaal ziekenhuis, waar HoPe een brandwondencentrum heeft opgericht en patiënten kan helpen.”

Dertig jaar actief

Hope viert dit jaar dat ze dertig jaar actief zijn in het Andesgebergte, wat al resulteerde in 250 crèches en scholen die door en met de lokale bevolking zijn gebouwd. Ook kwam er een verblijfshuis voor kinderen in de bergen die eerder vier uur per dag naar school moesten lopen. ,,Stichting HoPe is een organisatie met een kleine crew in Nederland en ongeveer acht vaste medewerkers in Peru”, legt hij uit. ,,We zamelen hier geld in om daar projecten mogelijk te maken en we zorgen ervoor dat er nergens niets aan de strijkstok blijft hangen.”

Om ook dit jaar weer een aantal projecten mogelijk te maken, organiseert hij samen met een andere vrijwilliger op 25 september een Classic Car sponsorrit. Het ‘Rijden voor HoPe,’ zoals hij de tocht noemt, is een tocht van 180 kilometer die in midden Nederland plaatsvindt: van Maarssen naar Aalten.

Inschrijven voor de tocht kan via de Facebookpagina van Classic Car Sponsorrit September of mailen naar classiccarsponsorrit.maarssen-aalten@ziggo.nl.