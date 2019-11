Waar zijn de vrouwelijke Beekse wethouderskandidaten? ‘Een ambitieuze vrouw laat zich niet afschrikken door mannen’

Ook de andere vrouwelijke fractievoorzitter in de Beekse raad, Silvia Bloemsma van LEV, vindt het jammer dat zich maar weinig vrouwelijke kandidaten hebben gemeld. ,,Het viel mij ook meteen op”, zegt ze, maar een verklaring heeft ze niet. ,,Of de samenstelling van het huidige college afschrikt? Dat geloof ik niet. Een ambitieuze vrouw laat zich niet afschrikken door een paar mannen.”



Bloemsma was zelf in 2017 en 2018 de laatste vrouwelijke wethouder in Hilvarenbeek. Daarvoor was Mieke Hendrikx van 2007 tot 2012 de laatste vrouw in een Beeks college. Bloemsma: ,,Ik heb zelf als wethouder ervaren dat meer diversiteit in een college zeker een meerwaarde is. Een vrouw als nieuwe wethouder is voor mij dan ook welkom, maar uiteindelijk moet de beste kandidaat het worden.”