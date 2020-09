Waardering en afgunst liggen dicht bij elkaar, merken Eric en Karin Rentmeester in Oisterwijk

Karin en Eric Rentmeester schuiven een foto over de tafel. Zo gaat de Goed-voor-de-dag-doos eruit zien. Was getekend: Stichting Sociaal Huis Oisterwijk. Volgens Karin Rentmeester, sociaal ondernemer te Oisterwijk, gaat het deze keer niet om een sociale activiteit, maar om een middel dat alle andere projecten overeind moet gaan houden.

Eric Rentmeester, voorzitter van Sociaal Huis: ,,In plaats van subsidies aan te boren hopen we dat Oisterwijkers ons gaan steunen door een Goed-voor-de-dag-doos aan te schaffen. We hebben 22 ondernemers bereid gevonden hem te vullen: van wijn tot een kok aan huis.”

Reeks aan activiteiten

Achter de luxueuze ‘goody bag’ gaat een complex verhaal schuil. Vorige week besloot het bestuur van een andere stichting, Oisterwijk Centraal, zichzelf op te heffen.

Onder de paraplu van die stichting lanceerden de Rentmeesters samen met een groep vrijwilligers een reeks aan activiteiten: Internationale Vrouwendag, de Aanschuiftafel, Oisterwijk Wandelt, Boekenhopper enzovoort.

Volledig scherm In 2017 zag Oisterwijk Wandelt het licht. Karin Rentmeester, derde van links, was een van de initiatiefnemers. © Beeld Werkt

Het was op aandringen van de gemeente dat Oisterwijk Centraal vijf jaar geleden het licht zag. Tot dan vielen de activiteiten onder Mentorhulp Oisterwijk, het bedrijf van Karin Rentmeester.

,,Om voor financiële steun in aanmerking te komen, hadden we een stichting nodig, vond de gemeente. Mooi opgelost, vonden wij ook. Individuele hulpvragen, te financieren uit PGB’s of eigen middelen van de aanvrager, waren voor Mentorhulp Oisterwijk. De sociale projecten vielen onder Stichting Oisterwijk Centraal.”

Volledig scherm Karin Rentmeester wijst aan de Kletstafel in de Oisterwijkse Jumbo een Turks echtpaar op activiteiten waar ze aan mee kunnen doen. De Kletstafel werd in januari gelanceerd onder de vlag van Sociaal Huis Oisterwijk. © Carien van de Pas

Aanvankelijk was Karin Rentmeester zelf voorzitter, maar de laatste jaren nam oud-raadsgriffier Nelleke van Wijk die taak op zich. Naar buiten toe bleef het echtpaar echter het gezicht van Stichting Oisterwijk Centraal.

Directer en duidelijker

Samen met Mentorhulp gaf Oisterwijk Centraal vorige week te kennen ermee te stoppen. ‘Door recente ontwikkelingen, onder andere als gevolg van corona, en in overleg met de gemeente Oisterwijk om zaken directer en duidelijker te laten verlopen’, zo luidde de motivatie in het gezamenlijk persbericht.

Quote Huilend vroegen mensen ons of ze nu weer thuis moesten blijven Karin Rentmeester

Het nieuws heeft tot onrust geleid onder de zes- à zevenhonderd mensen die aan de diverse sociale activiteiten meedoen. ,,Huilend vroegen mensen ons of ze nu weer thuis moesten blijven”, vertelt Karin Rentmeester. ,,Maar we laten ze dus niet in de steek.”

Quote De een roept dat je een lintje verdient, de ander verspreidt het gerucht dat wij uren dubbel schrijven Karin Rentmeester

Maar de Rentmeesters vangen ook vervelende geluiden over zichzelf op. Karin Rentmeester: ,,Als je succesvol bent en regelmatig in beeld, liggen waardering en afgunst dicht bij elkaar. De een roept dat je een lintje verdient, de ander verspreidt het gerucht dat wij uren dubbel schrijven. Dat is echt onzin. We hebben ook meteen inzicht gegeven in de administratie. Eric heeft sowieso nooit wat in rekening gebracht.”

Volledig scherm Niels Janse (restaurant SEC) ontvangt Global Award uit handen van burgemeester Janssen. © Els Oomis

Onbezoldigd is ook zijn voorzitterschap van Sociaal Huis Oisterwijk, een stichting die zich tijdens de coronacrisis al manifesteerde met de actie O’pkikker. Soep en maaltijden werden bezorgd bij mensen die aan huis gekluisterd waren.

Koks sloegen daarvoor ook de handen ineen. De horecaondernemers ontvingen daarvoor donderdagavond de eerste Global Goals Award uit handen van burgemeester Hans Janssen.

Die daadkracht willen Karin en Eric Rentmeester samen hun vrijwilligers ook de komende jaren onder de vlag van Sociaal Huis Oisterwijk aan de dag blijven leggen.

Ontmoeting in Beweging Onduidelijk is nog hoe Ontmoeting in Beweging na de opheffing van Oisterwijk Centraal wordt voortgezet. Aan de basis ervan stonden behalve Oisterwijk Centraal vier jaar geleden nog twee partijen: Ons Oisterwijk (Parel Express voor het vervoer) en Optisport (zwembad De Leye, nu Den Donk). Het Oisterwijkse WYzorg werd ingehuurd voor de beweeglessen. Financiering kwam van de gemeente en diverse fondsen, waaronder het Oranje Fonds. Voor dit jaar was er een budget van 110.000 euro. Over een nieuwe opzet is inmiddels met de gemeente gesproken. Ons Oisterwijk, Optisport en Mentorhulp gaan de uitvoering, coördinatie en bestuur uitvoeren. Op vrijdag 2 en maandag 5 oktober wordt het programma van 2020 weer hervat op basis van een beperkte groepsgrootte. Volledig scherm Ontmoeting in Beweging laat ouderen in eerst De Leye en daarna Den Donk zwemmen. © BeeldWerkt (archief)