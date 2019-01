Waarom 2019 een verdomd sexy jaar voor Tilburg wordt

Een verdieping lager zit het surrealistisch labyrinth Doloris waar straks in totaal een jaar (!) aan is gebouwd. Ook voor mij, na een flink aantal verhalen erover te hebben geschreven, is het nog moeilijk om er een beeld bij te krijgen wat je daar nu precies van moet verwachten. Maar de reacties in Berlijn - waar de voorganger van Doloris stond - waren érg enthousiast.



Blijven we nog even in Berlijn, maar dan in het Oost-Berlijn ten tijde van de Koude Oorlog. Want daar had het Tilburgse Koningsplein prima in het straatbeeld gepast. Dit jaar beslist de gemeente hoe het zielloze biljartlaken van beton zal veranderen. Wordt het een tweede Piushaven (onwaarschijnlijk, want: ontstellend duur), groen of iets totaal anders? De eerste impressies begin vorig jaar waren veelbelovend. Maar die zijn weer van tafel voor een overkoepelende blik. De nieuwe richting wordt volgende maand gepresenteerd.