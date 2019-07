Waarom de kamelenrace zo populair is (en het beslist geen paarden mogen zijn)

Za 27 juli: Zeg Tilburgse kermis en je zegt ‘kamelenrace’. Het spel is in trek onder de vooral iets oudere bezoekers - ‘die niet meer over de kop hoeven’ - en lijkt de laatste jaren in populariteit toe te nemen. Maar wat maakt de kamelenrace zo populair?

Blikjes bier, balletjes die in gaten rollen - hopelijk rood - en dat oh zo bekende deuntje. Het is de laatste vrijdagavond van de kermis en traditiegetrouw is ‘Het Grote Kamelenbal’ in volle gang, voor het twaalfde jaar op rij. Altijd bij de kamelenrace van exploitant William Brunselaar aan de Spoorlaan. Het ‘bal’ begint om 21 uur, op het Facebook-evenement komt een flinke groep mensen af. Brunselaar zorgt voor de blikjes bier.

Quote Het begon een beetje uit verveling, twaalf jaar geleden waren we iedere dag op de kermis te vinden Paul de Kanter ,,Het begon een beetje uit verveling, twaalf jaar geleden waren we iedere dag op de kermis te vinden”, vertellen Tilburgers Paul de Kanter (34) en Maurice Beerthuyzen (46). Samen met vriend Ed Verschuuren - er nu niet bij - zaten de mannen avond na avond aan de racebaan. Dat was hun vakantie. Beerthuyzen: ,,Na een week hadden we 200 knuffeltjes gewonnen, die hebben we toen uitgedeeld in de Stadhuisstraat.”



Het werd een traditie. Jaarlijks zitten de drie er weer, met andere vrienden, kennissen en iedereen die via het Facebook-evenement aanhaakt. Tegen twaalven is het een flinke groep. ,,Negen jaar geleden heb ik hier mijn vriendin ontmoet”, zegt Robbert van Gorp. Beerthuyzen: ,,Sommige van ons hebben kinderen, dit is ook een beetje een reünie.”



Competitief

De kamelenrace zit ze in het bloed en ze staan lang niet alleen. Op social media is het de meest genoemde attractie onder verhalen over de kermis. Maar wat maakt het zo populair? De Kanter: ,,Weet je wat het is: het is één van de weinige attracties waar echt competitie in zit. Als je zeven keer op rij wint, worden je vrienden gek. Die gaan dan valsspelen door met twee ballen te rollen of ze laten het voor wat het is en komen kijken.” Hijzelf speelt alleen met nummer tien. Hij lacht: ,,Ik ken die plek precies, aan de linkerkant heb ik ook nog plaats voor mijn drankje.”

Quote Kaats, met wat kracht, via de zijkant. Zo ben je minder afhanke­lijk van geluk en meer van hoe goed je rolt. Lifehack van de Kruikenzeiker Het competitie-element een belangrijke pijler van de populariteit van het spel, vertelt ook ‘De Kruikenzeiker’. De Tilburger schrijft onder die naam op social media over voetbal en wil anoniem blijven. Een ander voorliefde: kamelenracen. ,,Bij een attractie als de grijpkranen heb je nooit het idee dat je er volledig controle over hebt”, zegt de zelfbenoemde ‘hoogleraar kamelenrace-techniek’. ,,De kamelenrace is consequent.”



De Kruikenzeiker schreef eerder een ‘lifehack’ over het spel: hoe de kamelenrace te winnen. De pro-tip: niet door het midden rollen, maar via de zijkanten spelen. ‘Kaats, met wat kracht, via de zijkant. Zo ben je minder afhankelijk van geluk en meer van hoe goed je rolt. Zo spelen de uitbaters en mijn overwinningen spreken boekdelen’. Ook De Kanter onderschrijft die techniek. ,,Ik speel altijd via de linkerkant.” En het moet gezegd: hij wint op vrijdagavond ronde na ronde.

Alleen maar kamelen

Volgens de eigenaar van de attractie is het competitie-element inderdaad belangrijk, maar er zijn ook andere factoren ,,Als je niet meer over de kop wil in een attractie of rond hoeft te zwieren, kun je racen en toch zeggen dat je op de kermis bent geweest. Daarnaast is het een spel dat je samen speelt, in tegenstelling tot bijvoorbeeld het schieten of ballen gooien. En een zesjarige kan van een zestigjarige winnen.” Hij lacht: ,,Tenzij Paul en zijn vrienden er zitten, dan maken anderen geen kans meer.”