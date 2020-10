Waarom de regering moskeeën en kerken niet zomaar kan sluiten, zelfs niet in een pandemie

Nog spannend, maar Tilburgse schaats­baan wil eind dit jaar toch weer in de binnenstad opduiken

8 oktober Do 8 okt: ,,Absoluut, 100 procent.” Ondanks corona wil de initiatiefnemer van de Tilburgse schaatsbaan - die vorig jaar voor het eerst op de Heuvel stond - zorgen dat er in de binnenstad weer geschaatst kan worden. Al is het nog spannend of dat lukt.