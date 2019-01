Waarom je in de ene gemeente nog van de weg glibbert, terwijl in de ander keurig gestrooid is

Glibberpartijen en uitschuivers. Automobilisten, fietsers en voetgangers ondervonden ook gisteren nog flinke hinder van de sneeuw. Met grote verschillen in de ene of de andere gemeente.

In Goirle was het van de week op de Tilburgseweg wel héél duidelijk waar de grens met Tilburg ligt. Op het stuk fietspad in Goirle was de wereld nog wit. Terwijl op dezelfde weg in Tilburg - maar daar heet 'ie de Goirlese Weg - vrijwel geen sneeuw meer viel te bekennen. Conclusie: in Tilburg is de sneeuw- en gladheidsbestrijding adequater dan in de buurgemeente.

Ook in de gemeente Maasdriel waren fietspaden woensdagochtend vrijwel onbegaanbaar voor fietsers. Maar wanneer de gemeentegrens overschreden werd, kon er opgestapt worden. En nog een voorbeeld: tussen Nistelrode en Oss was het fietspad tot aan de gemeentegrens van Bernheze nog wit. In buurgemeente Oss was het rode wegdek van de fietsstraat volledig ontdaan van sneeuw.

Volgens een woordvoerster heeft de gemeente Bernheze zelf ook geconstateerd dat het fietspad te glad en besneeuwd was. ,,Er zijn extra rondes gereden en het pad is nu weer schoon." Ook voor het autoverkeer in Heesch zijn extra maatregelen genomen. ,,Je ziet bijvoorbeeld op de Cereslaan ook verschillen tussen Oss en Heesch. Dat komt door het aantal auto's dat er overheen rijdt. Bij minder auto's wordt het zout minder goed ingereden.”

De ene gemeente lijkt vaker en intensiever de gladheid en sneeuwoverlast te bestrijden dan de andere gemeente. Volgens Marc Eijberse van het CROW kunnen daar diverse oorzaken aan ten grondslag liggen. Deze landelijk organisatie verzorgt onder meer opleidingen voor gemeentelijke en provinciale gladheidscoördinatoren. ,,Gemeenten zijn autonoom en kunnen zelf keuzes maken over welke wegen wel of niet zwart moeten worden. Ook is gladheidsbestrijding vaak een kwestie van geld. Strooimachines bijvoorbeeld worden bij gemeente A eerder vervangen dan bij gemeente B."

Flinke overlast

De sneeuwval, die dinsdagmorgen in deze regio rond twaalf uur begon, leidde niet tot een door velen voorspeld armageddon, maar evengoed wel tot flinke overlast voor verkeersdeelnemers. Op de snelwegen rondom Den Bosch, Tilburg, Eindhoven en Oss kwam de gemiddelde snelheid dinsdagavond niet boven de 50 kilometer per uur uit. Woensdag waren de snelwegen in deze regio schoon, al trokken er in de ochtenduren nog strooiwagens van Rijkswaterstaat over de A59 (Den Bosch-Oss) en de A50 (Eindhoven-Oss).

Veel binnenwegen, wegen in woonwijken, fiets- en wandelpaden waren - of zijn - nog wit. Eijberse van het CROW: ,,Voor de individuele verkeersdeelnemer natuurlijk heel vervelend, maar we zijn in Nederland nogal verwend. En er wordt nogal snel geklaagd. De wegen moeten hier zwart zijn, is wat onterecht de gedachte. Terwijl wij het goed voor elkaar hebben. Ook in vergelijking met omliggende landen."

Rijkswaterstaat lijkt goed voorbereid op de winter. Het heeft de beschikking over 546 strooiwagens en 350 sneeuwploegen met in totaal 800 chauffeurs en 400 mensen voor coördinatie en het laden van strooiwagens. Maar ook bij gemeenten is de sneeuw- en gladheidsbestrijding paraat, stelt Eijberse van het CROW vast.

Strooiroutes

In een grotere gemeente als Den Bosch worden bij sneeuwval 18 strooiwagens ingezet die op hun strooiroutes zo'n 36.000 kilo zout strooien. Bij sneeuwval in Bernheze gaan vier vrachtwagens op pad die de doorgaande routes van zout voorzien. Twee busjes strooien zout op fietspaden. En in Oss zijn van begin november tot midden april 50 mensen beschikbaar om ruim 700 kilometer weg en fietspad ijs- en sneeuwvrij te houden.