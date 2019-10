Waarom keerde plattelandsjeugd zich massaal tegen de politie in Moergestel? Voer voor speculaties

Tilburgse drugsma­kers hoorden volgens justitie bij keten van labs in onder meer Rijen en Baar­le-Nas­sau

15:36 BREDA/TILBURG - Twee van de vijf Tilburgers die zijn verdacht van betrokkenheid bij een drugslab in het Gelderse Zevenaar in april, zouden ook hebben meegewerkt in het Rijense drugslab van Freddy T. en die bij kalverboer Wilco de F. in Baarle-Nassau. Dat heeft officier van justitie Sanne Nicolaes maandag laten weten bij de rechtbank in Breda.