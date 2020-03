Waarom mag Laco geen snuffelmarkt houden, wil rechter weten: ‘Exploitatie Roodloop is toch in ieders belang?’

BREDA/HILVARENBEEK - Wat is nu precies de reden waarom Laco geen snuffelmarkt mag houden in sportcentrum De Roodloop in Hilvarenbeek, zo wilde de bestuursrechter in Breda woensdagochtend weten. ,,Als een burgemeester mee wil werken, dan kan hij dat ook. Het lijkt me in ieders belang dat het sportcentrum de exploitatie rond krijgt", zei rechter Hertsig.

Niet dat de bestuursrechter gisteren stelling nam. Ze stelde alleen de vraag wat nu precies het inhoudelijke argument voor de gemeente Hilvarenbeek is om geen activiteiten toe te staan in De Roodloop die niets met sport te maken hebben. ,,Het gaat hier om een nieuwe locatie", zo zei een afgevaardigde van het college van B en W. ,,De gemeente is eigenaar van het gebouw en we willen een fris begin. We willen geen randverschijnselen meer in De Roodloop.”

Quote Wij zijn daarvan uit gegaan omdat het in de Hispohal ook geen probleem was. Bert Lavrijsen, Laco Formeel beroept Hilvarenbeek zich op het bestemmingsplan, het huurcontract en de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Of de gemeente de nieuwe model-APV van de VNG al had gezien, zo wilde de rechter weten. Daarin verdwijnt het artikel met de voorwaarden om een snuffelmarkt te organiseren. ,,Ook de weigeringsgrond is daarin vervallen. Kennelijk is daar voortschrijdend inzicht over", gaf de rechter aan.

Voor Bert Lavrijsen, directeur van Laco, is het in elk geval van belang dat hij in de toekomst ook evenementen mag houden in De Roodloop. ,,Zonder dat sportactiviteiten daar onder lijden. Die krijgen altijd voorrang.” Bij de contractonderhandelingen in aanloop naar De Roodloop toe, had Laco niet specifiek onderhandeld over het houden van evenementen, liet hij de rechter weten. ,,Wij zijn daarvan uit gegaan omdat het in de Hispohal ook geen probleem was.”

Bovendien mag de gemeente niet met twee maten meten, aldus Lavrijsen. ,,De Pezerikken mogen nu al twee jaar op rij een evenement houden in een carnavalshal die bestemd is voor opslag. Een snuffelmarkt die niet een keer, maar vaker wordt gehouden mag niet onder de noemer ‘incidenteel’ vallen. Waarom geldt dat voor de Pezerikken dan niet? Die hal ligt tegen De Roodloop aan”, vindt Lavrijsen.

Hilvarenbeek blijft formeel

Het heeft te maken met het eigendom, aldus de gemeentewoordvoerder. Hilvarenbeek verhuurt De Roodloop, Carnavalsstichting De Pezerikken heeft de hal in bezit. ,,Een gezonde exploitatie van het sportcentrum lijkt me toch in het belang van iedereen", gaf rechter Hertsig aan. Toch blijft het college op het formele standpunt dat het niet mag, zo bleek tijdens de zitting gisteren.

,,Misschien is het goed om met de burgemeester te gaan praten. Om af te tasten of er toch niet meer mogelijkheden zijn", gaf Hertsig directeur Lavrijsen mee. Over de juridische toets doet de rechtbank uiterlijk op 15 april uitspraak.