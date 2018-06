Waarom moeten we naar Festival Mundial?

Ringstaart­ma­ki ontsnapt uit gloednieuw verblijf in Beekse Bergen en wordt doodgere­den

16:08 HILVARENBEEK - Een ringstaartmaki is uit het gloednieuwe verblijf 'Edge of Africa' in de Beekse Bergen ontsnapt en woensdagochtend op de Abcovensedijk in Goirle doodgereden door een auto.