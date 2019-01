‘Waarom zou ik mijn ramen kapot maken? Ik krijg altijd de schuld’

De halve wereld aan studenten is op Tilburgse CobbenCam­pus onder één dak

7:05 TILBURG - Jasmijn van den Ingh heeft ze geteld. Dan weet u dat ook: in het voormalige belastingkantoor aan de Cobbenhagenlaan huizen mensen van 82 nationaliteiten. Nee, geen asielzoekers. Dat was de vórige doelgroep. Nu wordt het drastische verbouwde pand bewoond door studenten van Tilburg University. Niet-Nederlanders, ook in dit geval.