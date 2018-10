Waarschuwingsborden voor Afrikaanse varkenspest langs Brabantse wegen

De Afrikaanse varkenspest werd in september al in België aangetroffen. Daar zijn al zeker 70 wilde zwijnen aan de ziekte overleden. In de varkensbedrijven is het virus nog niet aangetroffen. Dat komt waarschijnlijk doordat het virus zich verspreidt niet via de lucht, in tegenstelling tot de klassieke varkenspest die 20 jaar geleden heerste. Het virus kan worden overgedragen door direct contact tussen varkensachtigen, via besmette materialen of besmette voedselresten die weggegooid worden. Daarom waarschuwt de provincie voor de hygiëne bij het vervoer maar ook op parkeerplaatsen.