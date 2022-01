Waarschuwingsschot gelost in Tilburg, politie houdt per toeval verdachte van ander strafbaar feit aan

Baarschot heeft de primeur in Hilvaren­beek: samen zon­ne-ener­gie opwekken

BAARSCHOT - Nieuw is het zeker niet, maar binnen de gemeentegrenzen van Hilvarenbeek is het een primeur. Het dak van Handboogsport Van Dorst ligt vol met 222 zonnepanelen die in eigendom zijn van 22 gezinnen in Baarschot en omgeving. Dat die deze maand nog niets opleveren, mag de pret niet drukken.

5 januari