Wandel vast door het nieuwe Tilburgse winkelhart

De nieuwbouw van de woningen en winkels - volgens betrokkenen momenteel ‘s lands grootste binnenstedelijk bouwproject - ging drie weken geleden officieel van start. Wereldhave is aanwezig op de Provada om haar zestien Nederlandse winkelcentra goed onder de aandacht te brengen. ,,Specifiek voor Tilburg hebben we daar vanmorgen het startsein gegeven voor de verhuur van de nieuwe Emmapassage en Frederikstraat-Zuid. De video is daarbij een belangrijk promotiemiddel”, zegt een woordvoerder.

Of die winkelruimtes straks even mooi gevuld zijn als in de video is nog even afwachten. Wereldhave gaf bij de bouwstart aan daarin vertrouwen te hebben. ,,Door een reeks faillissementen in de detailahandel is het sentiment nu wat bedrukt”, aldus Belinde Bakker, directeur strategische projecten. ,,Maar ik ben ervan overtuigd dat retailers die plek kiezen waar ook anderen investeren. De interesse voor Tilburg is sterk gestegen.”