Wandelaars genieten gelijk van plaatsen brug over De Ley

De tuin is al in de maak van de nieuwe wijk achter HA­VEP-ter­rein in Goirle: ‘Eindelijk een schop in de grond’

7 maart GOIRLE - Normaal gesproken komt de aanleg van een tuin het laatst aan de beurt. Bij de bouw van een nieuwe wijk op het HAVEP-terrein in Goirle is die al in de maak nog voordat er ook maar één steen is gelegd. ,,Eindelijk een schop in de grond”, verzucht Guus van Puijenbroek.