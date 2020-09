Wandeling op eenzame hoogte boven Tilburg

Als deze bouwwerknemer tijdens zijn werkwandelingetje over de hele giek zou lopen, legt hij toch zomaar zestig meter per keer af. En zo zijn er meer indrukwekkende getallen over de kraan, voor de kenners: een Wotan 8035-20t. Want zo'n kraan van twintig ton wordt toch in slechts twee dagen opgezet. In een temperatuur die destijds opliep tot 35 graden.