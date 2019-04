Wandelroute Tilburg: in de voetsporen van Vincent van Gogh

Vincent van Gogh woonde niet lang in Tilburg. Amper twee jaar studeerde hij aan de Rijks HBS die toen nog in het paleis was gehuisvest. Het was de eerste HBS van Brabant. Op 15 september 1866 schreef hij zich in bij de gemeente Tilburg, in maart 1868 schreef hij zich weer uit. En ook al is er niet veel bekend over deze periode, de conclusie is gerechtvaardigd dat de beroemde schilder toen hij in Tilburg woonde de stad heeft leren kennen. Zo liep hij elke dag van zijn kamer in Korvel naar de HBS.