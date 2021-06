Wandeltocht met zeven gratis optredens: de Cultuurtocht door hart van Tilburg van start

Unieke code

De wandeling gaat langs zeven bekende plekken in het stadshart van Tilburg. Op elke locatie is een unieke code te vinden, waarmee je via de site van Cultuurtocht een show kan bekijken. ,,We willen graag iedereen in de stad kunnen dienen, daarom hebben we een gevarieerd programma.” De Amsterdamse band KAUW zorgt voor muziek, er is een modeshow over het bestaan van tweedehandskleding van Lynn van Hal en Kevin Joosten laat zijn dansvoorstelling zien die hij in 2020 al maakte, maar vanwege corona niet eerder kon laten zien.