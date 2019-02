Waoges Louwe in Tilburgse bouwhal: ‘Hoe simpeler het motto, hoe minder je er mee kunt’

VideoTILBURG - Zondag was het Waoges Louwe in de bouwhal van de Carnavalsstichting Tilburg. Publiek kon deze middag een kijkje nemen bij de bouw van carnavalswagens.

Carnaval in Tilburg bestaat 55 jaar en het carnavalsmotto is daar natuurlijk op afgestemd: 'Ongelooge waor, 55 jaor?!'. Voor veel bouwers is het echter een motto waar ze niet veel mee kunnen. ,,Hoe simpeler het motto, hoe minder je er mee kunt," zeggen veel bouwers. Bij De Bierschaope komt het motto wel terug in hun creatie.

Maximale bewegingen

,,We hebben elementen van de Tilburgse verenigingen, Tilburg zelf en natuurlijk prins en adjudant op onze wagen verwerkt.", vertelt bouwcoördinator Paul Kroon. In september beginnen ze met hun wagen: van één avond in de week naar avonden en dagen in de aanloop naar carnaval. ,,We kijken niet zozeer naar het motto. Verwijzen met een kwinkslag kan altijd wel. Wij gaan voor maximale maten en bewegingen."

Dat aspect speelt niet bij De Dappere Dodo's. Zij zijn de enige loopgroep die in de bouwhal een plekje heeft. Voorzitter Toine van den Boom wil niet veel kwijt over hun creatie. ,,We doen iets met de pareltjes van Kruikenstad. De rest ziet Tilburg wel met de optocht." Ontwerper Kees Kieboom wil het wel wat meer toelichten: ,,We hebben oesters gemaakt en hebben uit 55 jaar carnaval 12 motto's gekozen waar we wat mee kunnen." Het idee voor de optocht wordt met een paar man bedacht. ,,Maar niet alles is haalbaar vanwege de technische of financiële kant."

Volledig scherm Gezellig druk tijdens het Waoges Louwe, zondag in Tilburg © Rudolf Robben

Terug verdienen

Kieboom schat in dat de kosten dit jaar circa duizend euro zijn. ,,Een deel proberen we terug te verdienen door de pakken of de opbouw van de kar of trekker weer te verkopen." Ook bij De Fènpruuvers worden na carnaval pogingen gedaan om elementen te verkopen, vertelt Pierre Hesselberth. ,,Rijk worden we er niet van." De wagen van dit jaar kost zo'n 2500 euro. ,,Daarmee zitten we bij de top, maar als het om de prijzen gaat, zitten we daar ook elk jaar bij", lacht hij. Toch gaat het daar niet om: ,,Met z'n allen bouwen. Die sfeer, die saamhorigheid.." Ook bij hen komt het motto niet terug. ,,Ik kon er niks mee. Nu hebben we gekozen voor een onderwaterwereld, met een verwijzing naar de toekomst van carnaval: de hoofdfiguur op de wagen is een vrouw. Een verwijzing naar de discussie van afgelopen jaar om meer vrouwen toe te laten."

De kleinste vereniging in de hal, De Bierbuiken, hebben het motto van Tilburg vermengd met hun eigen jubileum. ,,Wij bestaan dit jaar elf jaar en laten dat natuurlijk terugkomen op de wagen." Met drie man bouwen ze aan hun wagen. ,,Wij kunnen niet niet op met de grote verenigingen. Maar bij ons is meedoen belangrijker dan winnen. Als we van het publiek het compliment krijgen dat de wagen weer mooier is dan vorig jaar, is onze deelname al geslaagd."

Volledig scherm Stadsprins Etienne (R) en zijn Adjudant Jean (L) serveren volgens traditie snert aan de bezoekers van het Waoges Louwe in Tilburg © Rudolf Robben

Volledig scherm Tijdens het Waoges Louwe in Tilburg kan publiek alvast een kijkje nemen bij de carnavalswagens die mee doen in de optocht © Rudolf Robben

Volledig scherm Zondag was het Waoges Louwe in de bouwhal in Tilburg © Rudolf Robben