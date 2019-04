Warandeloop keert terug naar Oude Warande

Hot topics bij eerste Tilburgse talkshow architec­tuur

16 april TILBURG - Benieuwd naar de in azijn gekookte gevels van het Huis van de Stad in Tilburg? Naar het plafond van petflessen en het tapijt van hergebruikte visnetten? Architect Jos van Eldonk vertelt er woensdag over in Tilburgs eerste talkshow over architectuur en stedenbouw.