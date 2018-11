Warandeloop mikt op 5.500 deelnemers, Safari Run is uitverkocht

Een deel daarvan gaat over het parcours rennen waarover op 9 december ook de topatleten lopen tijdens het EK Cross. De startlijn is op het strand langs het Victoriameer.

Hardloopcircus

Tussen de dieren

De Safari Run - het enige onderdeel dat door het dierenpark gaat - is met 750 lopers uitverkocht. De andere deelnemers maken hun ronden over parcoursen op de verharde weg of door het zand en over de bospaden op het evenemententerrein. In totaal is zo’n 4,5 kilometer aan hekwerk uitgezet.