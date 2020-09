Warandeloop Tilburg gaat door: lopers starten één voor één, zonder publiek

Dat is de organisatie in overleg met de Atletiekunie en de gemeente Tilburg overeen gekomen. Het betekent tevens dat populaire onderdelen zoals Warande by Night, het wandelen, de scholierenlopen, het aangepast sporten en de businessrun niet plaatsvinden.

Dit alles onder de huidige corona-omstandigheden, zegt Bart Vennix namens de organisatie. ,,Als Tilburg straks in een gebied ligt waar het niet wenselijk is dat dit soort evenementen plaatsvinden, cancelen we alsnog.”

Zolang daar geen sprake van is, is het volgens hem mogelijk om lopers op een veilige manier door de Oude Warande te laten rennen. ,,We zitten in het buitengebied, gedeeltelijk in het bos. We plaatsen geen tenten, alleen overkappingen en werken met tijdslots. Mensen zijn maar een beperkte tijd aanwezig op het terrein. Ze komen relatief kort voor de start aan en vertrekken na de finish weer snel naar huis. Zo beperken we het aantal mensen dat tegelijkertijd samenkomt. Op het start-finishterrein zijn normaal gesproken 1500 tot 2000 lopers bij elkaar, nu zo’n 250.”