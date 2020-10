Warandeloop Tilburg gaat toch niet door: ‘Met pijn in ons hart geannuleerd’

Coronavirus 013 sluit, alterna­tief Circolo gaat niet door, culturele instellin­gen zijn terug bij af

21:10 TILBURG/DEN BOSCH - Theaters en andere culturele instellingen investeerden afgelopen maanden veel in nieuwe maatregelen en methodes om toch veilig meer bezoekers kwijt te kunnen. Maar met de nieuwe coronamaatregelen zijn ze terug bij af. Maximaal dertig mensen is voor veel instellingen niet te doen. Ze gaan de komende vier weken dicht of verplaatsen de voorstellingen. ,,Dat zijn we inmiddels wel gewend.”