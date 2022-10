Warm welkom voor Sven Kramer op Tilburgse ijsbaan: ‘Elk kind willen we voor z’n 13de laten schaatsen’

Culturele Steenoven wil het cement zijn voor creatief Udenhout

UDENHOUT/BIEZENMORTEL - Een handige kerel die met kettingzaag een figuur in een gerooide boom zaagt, een schrijver die verhaalt over de oude treurbeuk in het dorp, een quiz over bomen. Verborgen hout is het eerste grote evenement van De Culturele Steenoven in Udenhout.

28 september