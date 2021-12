Was het een wapendeal of een mislukte autoverkoop? Kogels vlogen in het rond in Tilburg

Omstreden proef­schrift over salafisme: hoogleraar en universi­teit Tilburg zetten punt achter de zaak

TILBURG - Het was een omstreden proefschrift, dat de nodige media-aandacht trok. Maar nu, drie jaar later, lijken hoogleraar Ruben Gowricharn en de Tilburg University een streep te zetten onder de zaak over salafistische clubs in Nederland. Gowricharn ‘erkent de kritiek’ van de universiteit, terwijl de universiteit aangeeft dat er ‘geen sprake is van een schending van de wetenschappelijke integriteit’.

