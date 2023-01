Wat als je huisarts de praktijk verkoopt aan ‘de commerciëlen’? ‘We herkennen de klachten, maar het kan ook goed gaan’

COLUMN Driekonin­gen is dood, leve de Sterren­tocht

Driekoningen? Gisteren? Niks van meegekregen. Voor het eerst. De kerstboom was afgelopen woensdag al weg, de lichtjes in de tuin doofden donderdag, en gisteren waren we niet eens thuis. Oefenen voor Zumme Zinge, vanavond in 013.

10:54