Wat er ook gebeurt, Anytime Fitness gaat sowieso open in Hilvarenbeek: ‘de rek is eruit’

HILVARENBEEK - Wat er ook gebeurt tijdens de persconferentie, Wout en Jennifer van Waes openen de deuren van Anytime Fittness zaterdag in Hilvarenbeek. ,,Ik heb vannacht geen oog dichtgedaan. Normaal zijn we heel erg van de regels, maar het voelt niet goed meer om dicht te blijven.”

Waarschijnlijk mag Anytime Fitness al weer heel snel open, want volgens uitgelekte berichten wil het kabinet versoepelen. Sporten zit dan in het rijtje van die versoepelingen. Jennifer heeft het niet gehoord of gelezen, nieuws over corona volgt ze niet meer. ,,Ik kan er niet meer tegen. We gaan hier aan onderdoor. We waren nog maar 28 dagen open voor de eerste lockdown dus we hebben nergens recht op. Bij de gemeente hebben we ook al een paar keer aangeklopt. Die doen ook niets.”

Quote We hadden al een onwijs goed luchtver­ver­sings­sys­teem dat alle aerosolen uit de lucht filtert en sporten is gewoon gezond Jennifer van Waes

Belangrijk is dat het echtpaar Van Waes denkt dat het verantwoord is om open te gaan volgens Jennifer. ,,We hebben hier 500 vierkante meter ruimte, alles staat heel ruim opgesteld, we hadden al een onwijs goed luchtverversingssysteem dat alle aerosolen uit de lucht filtert en sporten is gewoon gezond. Iemand die benauwd is, komt echt niet sporten.”

‘Al eerder een worst voorgehouden’

Of ze de uitgelekte berichten als goed nieuws moet zien, dat lukt op het moment nog niet. ,,Ze hebben ons al eerder een worst voorgehouden. In het ziekenhuis van Ernst Kuipers (de nieuwe minister van Volksgezondheid, red.) mag wel worden gesport en onze leden mogen wel revalideren, en dus sporten, bij de fysiotherapeut. Het voelt gewoon niet goed meer.”

De sportschool van Wout en Jennifer van Waes kon noodgedwongen al negen maanden later van start dan gepland nu bijna twee jaar geleden. Buurman en concurrent Jan Mooren procedeerde tot de Raad van State aan toe om Anytime Fitness dicht te houden. Uiteindelijk besliste het hoogste rechtsorgaan dat er voldoende ruimte is voor nog een fitnesscentrum in Hilvarenbeek en dat Anytime Fitness geen overlast veroorzaakt voor de omgeving. Jennifer: ,,Inmiddels is bij ons, maar ook bij onze leden, de rek eruit. We gaan gewoon open vanaf zaterdag.”