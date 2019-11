Wat gebeurt er na de plofkraak in Tilburg met de pinlocatie aan de Heyhoefpromenade?

TILBURG - Nellie van der Pennen zat donderdagnacht rechtop in bed toen er twee enorme knallen klonken: de pinautomaat onder hun woning werd opgeblazen. Nellie en haar man hopen dat er nooit meer een automaat onder hun woning komt . Wat is daarin het beleid van de bank?

Een woordvoerder van ABN AMRO, de bank waar de pinautomaat van is, laat weten dat dat afhankelijk is van verschillende factoren. ,,Veiligheid staat daarbij op nummer één", zegt hij. ,,We kijken nu eerst naar de omvang van de schade en de status van de constructie eromheen.”

Als alles in kaart is en blijkt dat er een automaat terug kán komen, onderzoekt de bank of er wel een automaat terug móet komen. ,,We gaan daarvoor met omwonenden, ondernemers en in sommige gevallen ook met de gemeente in gesprek. De uitkomst daarvan is ontzettend belangrijk.”

Gebruik contant geld neemt af

Wanneer ook na die stap nog blijkt dat er genoeg draagvlak voor een nieuwe automaat is, kijkt de bank naar gegevens. Werd de pinlocatie wel genoeg gebruikt? Hoeveel automaten zijn er verder nog in de buurt? ,,We zien dat het gebruik van contant geld afneemt", zegt de woordvoerder. ,,Maar: er moeten natuurlijk wel genoeg mogelijkheden zijn om contant geld op te kunnen nemen.”

Op basis van al die factoren neemt de bank uiteindelijk het besluit om een nieuwe automaat te plaatsen of dat er een alternatief komt, zoals een geldautomaat op een andere locatie in de buurt.

De woordvoerder meldt verder dat hij de plofkraak in Tilburg zorgelijk vindt. ,,Het lijkt helaas een trend te zijn dat plofkraken steeds gewelddadiger verlopen. Dit moet heel heftig zijn geweest voor de omwonenden. Ze moeten zich rot zijn geschrokken.”

Bewoners weer terug in huis

Bewoners van twee woningen op de eerste verdieping boven de pinautomaat moesten tijdelijk uit huis. Ze zijn inmiddels weer terug, laat verhuurder WonenBreburg weten. De woningbouwcorporatie doet een bouwkundig onderzoek naar het pand, dat door de ontploffing een flinke klap te verduren kreeg.