Wat kan de gemeente Goirle nog doen in de toekomst? Geld is aanleiding voor strategische discussie

GOIRLE - De gemeente Goirle moet kritisch bekijken wat het allemaal nog kan doen voor de inwoners. Financieel gezien zijn de vooruitzichten zo slecht, dat er een ‘strategische heroverweging’ nodig is, zo heeft de gemeenteraad onlangs bepaald. Maar waarom ziet Goirle het zo somber in?

Wethouder Johan Swaans (Financiën, VVD) heeft een toekomstbeeld geschetst voor Goirle en dat is niet goed. Hij noemt het ‘een storm die op komst is’. De laatste drie jaar heeft de gemeente steeds een greep in de spaarpot moeten doen omdat er simpelweg te weinig middelen binnenkwamen om alles te kunnen betalen. Nu dat potje, de algemene weerstandsreserve geheten, op een historisch dieptepunt staat, moet er iets gebeuren.

Swaans en zijn ambtenaren zorgen dat ze zijn voorbereid op het ergste scenario, zo stelt hij. Dat komt omdat Goirle, maar dat geldt ook voor andere gemeenten, onvoldoende grip heeft op de kosten voor de wmo, de jeugdzorg en andere taken die op het bordje van de gemeente zijn gelegd door het rijk. Verder moet een nieuw kabinet nog beslissen hoe het gemeentefonds wordt verdeeld over alle gemeenten in Nederland.

,,Tel daarbij op dat we een hoog ambitieniveau hebben en dan schieten we vanaf 2024 in de rode cijfers", zegt concerncontroller Mariël van Loenhout.

Goirle is zeker niet de enige gemeente die hiermee te maken krijgt. Ook Oisterwijk en Hilvarenbeek, waarmee Goirle samenwerkt, kennen dezelfde onzekerheid. Toch wordt het daar anders opgelost. Oisterwijk neemt bijvoorbeeld een PM-raming op in de financiële stukken. Met andere woorden: nog onbekend wat het herverdeeleffect wordt voor de Parel in het Groen.

Hilvarenbeek vindt het allemaal nog zo onzeker wat er wel of niet wordt uitgekeerd, dat portefeuillehouder burgemeester Evert Weys heeft voorgesteld om geen sluitende meerjarenraming te maken. Ook als signaal richting Den Haag. Met andere woorden: we zorgen dat we dit jaar alle rekeningen kunnen betalen. Wat er over een aantal jaren gebeurt, dat bekijken we op een later moment.

Waarom vindt Goirle het dan wel nodig om nu al na te denken over oplossingsrichtingen voor dat ‘zwarte scenario’ terwijl er nog zoveel onduidelijk is? Swaans: ,,We kijken naar de toekomst met de kennis die we nu hebben. We zorgen inderdaad dat we zijn voorbereid op de ‘worst case’, maar ook als het mee blijkt te vallen, dan nog wordt het nodig om strategische keuzes te maken. We willen de regie blijven voeren. We willen niet afwachten tot de provincie moet ingrijpen. Dan kun je zelf geen keuzes meer maken.”

Nieuwe verdeling, allerlei maatstaven

En het is in elk geval bekend dat Goirle in vergelijking met bijvoorbeeld Hilvarenbeek en Oisterwijk slechter uit de herverdeling komt. Dat staat volgens Swaans vast. ,,Voor die nieuwe verdeling worden allerlei maatstaven gebruikt. Bijvoorbeeld of je veel of weinig jongeren binnen je gemeentegrenzen hebt. Hoeveel scholen er zijn, of je een historisch centrum hebt en of er veel kinderen in armoede leven. Daar komen wij heel slecht uit.”

De gemeenteraad en het college van B en W zijn in elk geval bezuinigingsmoe. Ze willen niet gaan snijden in de kosten, maar nu wel kritisch kijken wat de gemeente in de toekomst wel en niet kan betekenen voor de inwoners. Die discussie wordt de komende maanden gevoerd.