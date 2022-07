Wat Moergestel al wist, is nu ook officieel: ‘Johan heeft het’

Johan van Wezel kan niet weggooien: zijn winkel in Moergestel puilt tot in de kelder uit

Van Wezel had de mogelijkheid om als Marskramer verder te gaan in Moergestel, waar hij 20 jaar geleden zijn ‘winkel-van-sinkel’ opende. ,,Maar dan zou ik veel van mijn vrijheid die ik bij Novy nog wel had in moeten leveren. Ik maak liever mijn eigen folders en neem ook liever geen producten af die het hier in Moergestel niet doen.”