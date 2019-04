Wat Tilburgse criminelen te zoeken hadden in een drugslab in een plaats als Zevenaar

1. Wat hebben Brabantse drugscriminelen in Zevenaar te zoeken?

Het opgerolde drugslab bevond zich in vrijwel onbewoond gebied en was met de nodige bomen en struiken goed beschut. Met de A12 hadden de drugscriminelen ook nog eens een uitvalsweg om de hoek. Kortom: de omstandigheden om drugs te produceren aan de Doesburgseweg in Zevenaar lijken zeer gunstig, bevestigt criminoloog Anton van Wijk van het Arnhemse Bureau Beke. ,,Maar criminelen vestigen zich ook in een woonwijk wanneer een bekende daar een huis of schuur ter beschikking heeft.’’



Dat de Tilburgers het niet wat dichterbij huis zochten, kan volgens Van Wijk goed te maken hebben met de huidige, intensieve aanpak van drugscriminaliteit in Noord-Brabant en Zeeland. Hij merkt dat criminelen uit die provincies hun werkzaamheden verleggen naar gebieden als Gelderland, waar de kans gepakt te worden mogelijk minder groot is. Van Wijk heeft het over het zogenoemde ‘waterbedeffect’. ,,Ook België is een gebied waar politie en justitie nog niet zo druk zijn, zoals dat in Brabant het geval is.’’