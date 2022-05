‘Wat weet een vrouw nou van bier?!’ Tilburgers Semmi en Kiki maken documentaire over vrouwen die brouwen

‘Een vrouw heeft geen smaak’ of ‘Wat weet die vrouw nou van bier?!’, leest Sofie Vanrafelghem onder haar recensie die ze schrijft na een bierproeverij. ,,Sofie is onder andere biersommelier dus ze weet precies waar ze het over heeft. De reacties slaan helemaal nergens op.’’ Filmmaker Langenhuijsen interviewde samen met bierbrouwer Van Beerendonk vier vrouwen, onder wie Vanrafelghem, over stereotypering in de biercultuur. ,,Wist je dat het bier vroeger altijd werd gemaakt door de vrouw?’’