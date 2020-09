Wat wordt er gebouwd in Hilvarenbeek? LEV wil een monitor

Een ontmoeting met een onbekende die festival Tilt komt redden

12 september Oké, dit is wat er zou kunnen gebeuren. Zaterdagavond. In De Nieuwe Vorst. Aan de bar. Of nee, aan een tafel. Op afstand. Corona. Aafke Romeijn heeft net voorgedragen uit haar dichtbundel. Leegstand. Geschreven als writer in residence. In Tilburg. Haar poëziedebuut. Landelijk nieuws. In maart al, want toen zou Tilt. Maar goed. Corona.