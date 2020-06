Water en wijn: bezoekers Tilburgse ‘blauwe tuinen’ worden aan alle kanten verrast

Eén van de mooiste bomen van Tilburg reïncar­neert als schijf

13:31 Zo 21 jun: De monumentale beuk die bij de Norbertijnenpoort stond, één van de mooiste bomen van de Tilburg, is weer terug. Of beter gezegd: een dikke schijf van de stam. Ruim anderhalve meter in doorsnee en veertig centimeter dik.